Fall Kalinka Bamberski Verurteilter Stiefvater bleibt wohl vorerst in Haft

Der in Frankreich wegen des Todes seiner Stieftochter Kalinka zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilte Dieter K. muss voraussichtlich nun vorerst doch im Gefängnis bleiben. Die Staatsanwaltschaft in Melun südöstlich von Paris kündigte Rechtsmittel gegen die geplante Freilassung des 81-Jährigen an.

Das Gericht hatte K. zuvor wegen seines schlechten Gesundheitszustandes in die Freiheit entlassen wollen. Die vom Gericht erlassenen Auflagen seien juristisch aber nicht haltbar, argumentierte die Anklagebehörde. Für seine Freilassung hätte er einen Platz in einem Pflegeheim in Frankreich oder Deutschland finden müssen. K. soll unter lebensbedrohlichen Herz-Kreislauf-Problemen leiden, berichtete die Nachrichtenagentur AFP.

Kalinkas leiblicher Vater André Bamberski hatte Dieter K. 2009 entführen und gefesselt ins französische Mulhouse direkt hinter der Grenze bringen lassen. Dort wurde K. sofort verhaftet. In einem Berufungsverfahren in Frankreich wurde er wegen vorsätzlicher Körperverletzung mit Todesfolge zu 15 Jahren Haft verurteilt. Die deutschen Behörden hatten gegen den Prozess in Frankreich protestiert.

Die damals 14-jährige Kalinka war im Sommer 1982 im Haus ihres Stiefvaters in Lindau am Bodensee tot aufgefunden worden. Die deutsche Justiz prüfte den Fall, sah aber keinen Grund zur Anklage. Weil die Ermittlungen eingestellt worden waren, hatten deutsche Behörden eine Auslieferung stets abgelehnt.

Die Geschichte von André Bamberski, der jahrelang dafür kämpfte, Gerechtigkeit für seine Tochter zu bekommen, war 2014 verfilmt worden. Für die Entführung von K. wurde er zu einer einjährigen Bewährungsstrafe verurteilt.

Der in Melun inhaftierte K. hatte stets seine Unschuld beteuert. In einem anderen Fall hatte das Landgericht Kempten ihn 1997 wegen sexuellen Missbrauchs einer 16-Jährigen verurteilt. Er verlor daraufhin seine Zulassung als Arzt.