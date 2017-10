"Fall Kalinka" Gericht lehnt Aussetzung der Freiheitsstrafe für Stiefvater ab

Ein deutscher Staatsbürger bleibt wegen des Todes seiner Stieftochter Kalinka in Frankreich inhaftiert. Die französische Justiz hat eine Entlassung des Arztes Dieter K. abgelehnt. Das Pariser Berufungsgericht entschied, die Strafe des 82-Jährigen nicht aus gesundheitlichen Gründen auszusetzen. Man sei zu dem Schluss gekommen, dass sein Zustand mit der Haft vereinbar sei, sagte ein Gerichtssprecher.

K.s Anwalt hatte seit mehr als einem Jahr für die Haftaussetzung gekämpft und dies mit einem angeschlagenen Gesundheitszustand seines Mandanten begründet. In erster Instanz gestattete ein Gericht in Melun im vergangenen Dezember, die Strafe unter Auflagen auszusetzen. Die Staatsanwaltschaft ging dagegen aber in Berufung - und hatte nun Erfolg. Endgültig ist auch diese Entscheidung nicht - eine Revision ist möglich.

Der Fall Kalinka ist ein deutsch-französischer Justizkrimi. Das damals 14 Jahre alte Mädchen war 1982 tot im Haus ihres Stiefvaters K. in Lindau am Bodensee gefunden worden. Die deutsche Justiz stellte die Ermittlungen aus Mangel an Beweisen ein.

Kalinkas leiblicher Vater André Bamberski war allerdings überzeugt, dass K. das Mädchen mit einer Spritze betäubte, vergewaltigte und dann umbrachte, um den Missbrauch zu vertuschen. K. sagt, er habe dem Mädchen nie etwas angetan.

Auf Bamberskis Bestreben hin wurde K. 1995 in Abwesenheit von einem Pariser Schwurgericht zu 15 Jahren Haft verurteilt. Diesen Schuldspruch kassierte später allerdings der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte.

Behörden in der Bundesrepublik lehnten die Auslieferung K.s nach Frankreich stets ab, weil das Ermittlungsverfahren in Deutschland eingestellt worden war. Deshalb ließ Bamberski den Mediziner 2009 nach Frankreich entführen.

Trotz des Protests der deutschen Behörden wurde Dieter K. schließlich der Prozess gemacht. Im Oktober 2011 das Urteil: 15 Jahre Haft wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Bamberski wiederum wurde wegen der Entführung zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt.