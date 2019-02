Zehn Tage nach dem Verschwinden der 15-jährigen Rebecca in Berlin hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Die verdächtige Person wird derzeit vernommen, sagte ein Polizeisprecher.

Die Ermittlungen der Mordkommission hätten den Verdacht einer Straftat erhärtet, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Näheres zu dem Festgenommenen wurde nicht veröffentlicht.

Rebeccas Familie hatte zuletzt verstärkt über soziale Netzwerke nach dem Mädchen gesucht. Unter #findbecci wurde bei Twitter und Instagram ein Flugblatt veröffentlicht.

Die Jugendliche hatte die Nacht zum 18. Februar bei einer älteren Schwester verbracht. Am darauffolgenden Montagmorgen hätte sie um 9.50 Uhr in der Schule die erste Unterrichtsstunde gehabt. Dort erschien sie jedoch nicht. Die Wohnung der Schwester verließ das Mädchen laut Zeitungsberichten gegen 7.15 Uhr.

Die Ermittler veröffentlichten Fotos von Kleidungsstücken, welche die Jugendliche am Tag ihres Verschwindens getragen hat - darunter eine rosafarbene Plüschjacke und einen weißen Kapuzenpulli mit der Aufschrift "Rap Monster". Den Angaben zufolge ist das Mädchen 1,70 bis 1,80 Meter groß, schlank und hat braune, schulterlange Haare mit blonden Strähnen.

Bis zum Donnerstag waren 117 Hinweise bei der Polizei eingegangen. Am Mittwochnachmittag hatte die Polizei in Neukölln im Südosten Berlins ein Kleidungsstück des Mädchens gefunden, wollte sich dazu aber nicht äußern. In den Tagen zuvor gab es großangelegte Suchaktionen, unter anderem mit Spürhunden und einem Polizeihubschrauber.