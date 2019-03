Vermisste Berlinerin Polizei sucht Wald nach Rebecca ab

Auf der Suche nach der 15-jährigen Rebecca aus Berlin, die seit gut zwei Wochen verschwunden ist, hat die Polizei eine großangelegte Suchaktion in Brandenburg eingeleitet.

Man gehe dort einem Hinweis nach, sagte ein Polizeisprecher. Dabei würden eine Hundertschaft Polizisten und ein Hubschrauber in der Umgebung des Ortes Storkow eingesetzt, teilte die Polizei via Twitter mit. Storkow liegt etwa 50 Kilometer südöstlich von Berlin.

Die Suche soll sich nach Angaben der Brandenburger Polizei auf den Ortsteil Kummersdorf konzentrieren. Es gehe um ein Gebiet an der Hauptstraße in Richtung Görsdorf. Die "Märkische Allgemeine Zeitung" berichtete zudem, die Polizisten würden einen Wald nahe dem Ortsteil Wolzig, der an Kummersdorf grenzt, durchkämmen.

Rebecca war in den Morgenstunden des 18. Februar aus dem Haus ihres 27-jährigen Schwagers und ihrer Schwester verschwunden. Die Ermittler gehen davon aus, dass sie getötet wurde. Ihr Schwager sitzt seit Montag in Untersuchungshaft und schweigt zu den Vorwürfen.