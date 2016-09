Prozess wegen Amtsmissbrauchs "DJ Theo" und der Ärger mit der Polizeiuniform

Weil er an Rosenmontag in einer echten Polizeiuniform Platten auflegte, bekam ein 54-Jähriger in Düsseldorf Ärger. Jetzt muss sich "DJ Theo" vor Gericht verantworten - wegen Amtsmissbrauchs.