Feuer in Flüchtlingsunterkunft Lange Haftstrafe für Asylbewerber

Weil er Feuer in einer Flüchtlingsunterkunft in Baden-Württemberg gelegt hat, ist ein Asylbewerber zu sieben Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden. Er habe den Tod mehrere Menschen in Kauf genommen.