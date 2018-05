Messerattacke am Flensburger Bahnhof Mutmaßlicher Angreifer offenbar von Polizisten erschossen

Bei einem Zwischenfall in einem Zug am Hauptbahnhof Flensburg ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge ein Mensch getötet worden. Die "Bild" schrieb am Mittwochabend unter Berufung auf einen Sprecher der Bundespolizei von einem Polizeieinsatz nach einer Messerattacke in einem Intercity, bei dem ein Mensch gestorben sei. Die Bundespolizei bestätigte, dass es einen Toten und zwei Verletzte gegeben habe. Demnach soll sich der Vorfall im IC 2406 aus Köln abgespielt haben.

Nach Informationen der "Bild" sei der Angreifer erschossen worden. Demnach habe der Mann nach einem Streit einen Menschen mit einem Messer attackiert. Dieser soll schwere Verletzungen erlitten haben. Als Polizeibeamten hinzukamen, habe der Mann laut der Zeitung auch eine Beamtin verletzt. Daraufhin habe deren Kollege den Täter erschossen. Die Bundespolizei bestätigte diese Angaben zunächst nicht.

Das "Flensburger Tageblatt" berichtete ebenfalls unter Berufung auf die Bundespolizei, dass ein Mensch getötet und zwei Menschen schwer verletzt worden seien. Die Hintergründe waren demnach noch unklar, der Bahnhof sei weiträumig abgesperrt worden. Der Zugverkehr nach Flensburg wurde unterbrochen.