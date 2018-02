Amoklauf von Parkland FBI wurde vor Attentäter gewarnt

Nach dem Amoklauf an einer Schule in Parkland im US-Bundesstaat Florida mit 17 Toten hat das FBI eingestanden, einem Anruf vom 5. Januar mit Hinweisen auf den späteren Täter nicht nachgegangen zu sein.

Ein Anrufer, der den Attentäter gut gekannt haben soll, habe Hinweise auf Nikolas Cruz gegeben, hieß es in einem Statement. Er habe auf dessen Vernarrtheit in Waffen hingewiesen und dass dieser womöglich einen Überfall auf eine Schule plane. (Was zu dem Täter bekannt ist, lesen Sie hier.)

Das FBI erklärte, der Anruf sei nicht weitergegeben worden und habe die Polizisten vor Ort nie erreicht. Man habe nicht weiter ermittelt. Damit sei ein Standardverfahren nicht eingehalten worden. Das FBI untersuche nun, wie es dazu kommen konnte.

AP Christopher Wray

FBI-Chef Christopher Wray sagte, man bedaure zutiefst den zusätzlichen Schmerz, den die Angehörigen der Opfer nun erlitten.

Bereits im vergangenen September soll das FBI einen Hinweis auf Cruz erhalten haben. Es ging dabei um einen Kommentar unter einem YouTube-Video, in dem der Verfasser prahlte: "Ich werde ein professioneller Schul-Attentäter sein." Der Urheber des Videos meldete den Kommentar, das FBI ging diesem Hinweis nach. Es habe allerdings weder Hinweise auf eine Zeit, einen Ort oder die wahre Identität des Verfassers gegeben, sagte FBI-Ermittler Robert Lasky vor Reportern. Man habe nicht herausfinden können, wer den Kommentar verfasst habe.

Video AP

Nach dieser Tat setzte in den USA wieder eine Diskussion über das Waffenrecht ein. Es ist unwahrscheinlich, dass daraus direkte Folgen abgeleitet werden. Befürworter schärferer Regeln stehen Gegnern jedweder Änderung gegenüber - die politisch die Oberhand haben. Einen Kommentar dazu lesen Sie hier.