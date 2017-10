Im Haus eines sterbenden Rentners Video zeigt Polizist auf Diebestour

Einem Polizisten im US-Bundesstaat Florida wird Einbruch und schwerer Diebstahl vorgeworfen. Er soll in einem leer stehenden Haus eines 85-jährigen Mannes geklaut haben, berichtet der Sender CNN. Der Vorfall wurde demnach von einer Überwachungskamera gefilmt. Dadurch sei der Polizist aufgeflogen.

Der Mann wurde dem Bericht zufolge festgenommen und hat den Diebstahl teilweise zugegeben. Er gestand, verschreibungspflichtige Medikamente mitgenommen zu haben - nicht aber Geld und Schmuck, wie die Angehörigen des 85-Jährigen behaupten. Der Vorfall selbst liegt bereits einige Wochen zurück.

Der Sohn des 85-Jährigen hatte am 12. September die Polizei um Hilfe gerufen, als Hurrikan "Irma" in Florida wütete. Er war in Sorge um seinen Vater und bat die Polizei nach ihm zu sehen, weil eine Überwachungskamera im Haus des alten Mannes in Palm Beach keine Bewegungen mehr anzeigte. Der Sohn selbst wohnte zu weit entfernt, um selbst nachzusehen, ob es seinem Vater gut geht.

Drei Polizisten fanden den 85-Jährigen tatsächlich schwer verletzt auf dem Boden des Badezimmers liegend. Er war während eines Stromausfalls vermutlich im Dunkeln gefallen und hatte sich am Kopf verletzt. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Er starb noch am selben Tag.

Polizist soll abhängig von Medikamenten sein

Rund anderthalb Stunden nachdem die drei Polizisten das Haus des 85-Jährigen wieder verlassen hatten, soll der Polizist auf dem Video dort eingestiegen sein. Er hatte nach Angaben der Polizei mit dem eigentlichen Notruf nichts zu tun, das Gespräch aber vermutlich über Funk mitgehört und sich dabei den Zugangscode für die Eingangstür gemerkt.

Auf dem Video ist zu sehen, wie der Mann verschiedene Räume des Hauses durchstöbert. Die beiden Söhne des 85-Jährigen hatten die Aufnahmen ausgewertet und die Sache umgehend der Polizei gemeldet. "Wir waren bestürzt und angewidert, als wir das gesehen haben", heißt es in einem Statement der Familie.

Unklar ist jedoch, was der Mann geklaut haben soll. Die Söhne behaupten, er habe nicht nur Medikamente, sondern auch Schmuck und Geld aus den Räumen ohne Kameraüberwachung mitgehen lassen. Das berichtet der "Miami Herald". Der Polizist dagegen gab nur zu, er habe verschreibungspflichtige Medikamente gestohlen, darunter ein starkes Schmerzmittel. Er gestand, dass er dies auch bei einer anderen Gelegenheit im Dienst schon getan habe.

"Pflicht der Polizei, das Vertrauen der Menschen zu erhalten"

Der Anwalt des beschuldigten Polizisten, Stuart Kaplan, sagte dem Sender CNN, sein Mandant habe sowohl privat als auch im Dienst "traumatische Erlebnisse" gehabt. Er begreife den Ernst der Situation, aber er hoffe, dass man dennoch Nachsicht aufbringen könne, wenn ein Mensch Medikamente für den persönlichen Gebrauch stehle, weil er abhängig sei.

Der Familie des Verstorbenen zufolge gestattete die Polizei dem Gefilmten, sich für 30 Tage in eine Einrichtung für Drogenabhängige zu begeben, ehe er festgenommen wurde. Im Streifenwagen des Mannes sollen mehrere verschreibungspflichtige Medikamente gewesen sein, die nicht alle aus dem Haus des verstorbenen Seniors stammten. Dessen Familie vermutet daher, dass der Polizist auch anderswo gestohlen haben muss.

"Leider trifft ein Mitarbeiter manchmal eine schlechte Entscheidung, und das führt zu Fehlverhalten", sagte eine Sprecherin der Polizeibehörde. Sie betonte jedoch: Man werde "niemals vergessen, dass es die Pflicht der Polizei sei, sich das Vertrauen der Menschen zu erhalten".

Der Polizist wurde inzwischen gegen eine Kaution von 28.000 Dollar freigelassen. Er musste seine Dienstwaffe abgeben, steht unter Hausarrest und muss sich regelmäßigen Drogentests unterziehen. Sein Fall kommt am 20. November vor Gericht.