Missbrauch von Flüchtlingskindern Schutzlos ausgeliefert

Sie begegneten sich vor den Toiletten von Haus 44, im ersten Obergeschoss. Amir spielte an diesem Abend mit anderen Kindern auf dem Flur der Flüchtlingsunterkunft, als ihn plötzlich ein junger Mann an die Hand nahm, in die Toilette zog, durch den Vorraum und in eine der vier Kabinen zerrte. Von innen verriegelte er die Tür, dann zog er sich selbst und dem Jungen Hose und Unterhose herunter, steckte dem vierjährigen Amir seinen Penis in den Mund und zwang ihn zum Oralsex.

Die Tat des 22-jährigen Afghanen am 29. März in der ehemaligen Kaserne Boostedt haben die Ermittler vor allem anhand der Aussagen des Jungen rekonstruiert. Sie hat das Flüchtlingsheim im Herzen Schleswig-Holsteins erschüttert - vor allem aber das Leben eines vier Jahre alten Kindes und seiner Familie aus dem Irak.

Der Missbrauch von Amir, der eigentlich anders heißt, ist kein Einzelfall. Immer wieder gibt es Meldungen aus Asylbewerberheimen, über Bewohner, Mitarbeiter oder Helfer, die sich an Minderjährigen vergehen. Wie kann es zu solchen Übergriffen auf besonders schutzbedürftige Menschen kommen, auf geflüchtete Kinder - ausgerechnet dort, wo sie Zuflucht vor Krieg, Verfolgung und existenziellen Nöten suchen? Vor allem aber: Wie lassen sich solche Taten verhindern?

Ein kleines Expertenteam im Berliner Stadtteil Tempelhof will genau das herausfinden. Hannah Krunke, eine freundliche 29-Jährige mit Lockenkopf und Strickjäckchen, hockt auf einer knallbunten Couch in einem der Hangars auf dem Tempelhofer Feld. Der alte Flughafen dient heute als Notunterkunft, die Psychologin sitzt in einem der Betreuungsräume für Kinder. "Hier wollen wir sie entlasten, ihren Stress runterfahren", sagt Krunke, die beim Heimbetreiber Tamaja als Kinderschutzbeauftragte arbeitet.

