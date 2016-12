Absturz in Kolumbien Behörden nehmen Chef der Fluggesellschaft Lamia fest

Staatsanwälte im bolivianischen Santa Cruz haben Büros der Fluggesellschaft Lamia durchsucht - sie wird für den Absturz einer ihrer Maschinen in Kolumbien verantwortlich gemacht. Der Chef sowie zwei weitere Lamia-Angestellte seien festgenommen worden, teilte die zuständige Staatsanwaltschaft mit. Gegen sechs Personen werde ermittelt.

Lamia wird vorgeworfen, zu wenig Treibstoff für den von Flug von Santa Cruz in die kolumbianische Stadt Medellín an Bord gehabt zu haben. Die Maschine stürzte am 28. November kurz vor dem Flughafen ab, 71 Menschen starben.

Die bolivianische Regierung hat Lamia bereits die Lizenz entzogen. Die Ermittlungen konzentrieren sich darauf, warum es zu dem Absturz kommen konnte, ob zum Beispiel ein notwendiger Tankstopp einfach nicht eingelegt wurde. Die Flugzeit wurde mit rund 4.20 Stunden berechnet, was in etwa der Reichweite der Maschine vom Typ Avro RJ85 bis Medellín entspricht. Vorgeschrieben ist aber, dass Treibstoffmengen deutlich über der berechneten Flugzeit an Bord sein müssen.

Boliviens Verteidigungsminister Reymi Ferreira hatte am Montag den gestorbenen Piloten und Miteigentümer verantwortlich gemacht. "Der Pilot hat das Flugprotokoll verletzt. Es gab ein wirtschaftliches Kriterium, um Kosten zu sparen, das die Tragödie verursacht hat." Zudem wird gegen Vertreter der Luftsicherheitsbehörde ermittelt. Dabei geht es um die Frage, warum der Flugplan so genehmigt wurde.

An Bord der Maschine war auch das brasilianische Fußballteam Chapecoense, es war auf dem Weg zum Finalhinspiel um den Südamerika-Cup gegen Atlético Nacional. Ein Großteil der Mannschaft kam bei dem Unglück ums Leben. Am Montag wurde Chapecoense zum Sieger der Copa Sudamericana erklärt.