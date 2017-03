Messer-Attacke in Rheinland-Pfalz Mann greift Passanten mit Messer an

Ein Mann hat am Sonntagabend vier Menschen im rheinland-pfälzischen Frankenthal mit einem Messer attackiert. Der Täter sei am Sonntagabend in der Innenstadt überwältigt und festgenommen worden, teilte die Polizei auf Twitter mit.

#Frankenthal Innenstadt -29-Jähriger verletzt am Abend Personen mit einem Messer. Tatverdächtiger ist festgenommen.https://t.co/cPvYPA4Y4O — Polizei Rheinpfalz (@PP_Rheinpfalz) 12. März 2017

Er habe vier Menschen verletzt, es sei aber niemand getötet worden. Über das Motiv des Täters wie auch zu seiner Person machten die Ermittler zunächst keine Angaben.

In einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Rheinpfalz heißt es, der 29-Jährige sei am Abend Gast in einer Bar bei der Willi-Brand-Anlage gewesen. Diese Bar wollte er offenbar verlassen, ohne seine Getränke zu bezahlen. Der Wirt sei ihm nachgelaufen und soll den mutmaßlichen Täter vor der Bar angesprochen haben. Hier zückte der Mann offenbar ein Messer und rannte in Richtung Innenstadt davon, wo er die vier Menschen mit dem Messer verletzt haben soll. Die Ermittlungen dauern an.