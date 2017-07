Prozess wegen Urkundenfälschung 72-jähriger Zivilist kommt in Bundeswehruniform

Mit einem Auftritt in einer Ausgehuniform der Bundeswehr vor Gericht hat sich ein 72-Jähriger in Frankfurt am Main gleich die nächste Anzeige eingehandelt. Als der Mann zu einem Prozess vor dem Amtsgericht in der Montur eines Generalmajors erschien, wurde ein anwesender Kriminalbeamter misstrauisch. Er hatte Zweifel am Rang des Mannes und überprüfte ihn.

Eine Anfrage beim Landeskommando der Bundeswehr in Hessen ergab laut Polizei, dass der Angeklagte weder den hohen Dienstgrad inne hat, noch aktiver Angehöriger der Bundeswehr ist und auch nicht über einen Truppenausweis verfügt.

Die Abzeichen wurden umgehend beschlagnahmt und der 72-Jährigen wurde wegen Missbrauchs von Titeln, Berufsbezeichnungen und Abzeichen angezeigt.