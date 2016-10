Frankfurt am Main Diebe rasen mit Auto in Juwelengeschäft

Drei maskierte Männer sind mit einem Wagen in das Schaufenster eines Luxusgeschäfts in Frankfurt gefahren und haben Armbanduhren im Wert von mehreren Hunderttausend Euro mitgenommen.

Mit Äxten schlugen die dunkel gekleideten Männer am frühen Montagmorgen auf Vitrinen ein, um an die teuren Uhren zu kommen, wie die Polizei in Frankfurt mitteilte. Mit einem zweiten Wagen flüchteten die Diebe danach vom Tatort. Von dem Trio fehlt bislang jede Spur.