Ein Autofahrer hat am späten Mittwochabend in Frankfurt am Main einen Fußgänger angefahren und den schwer verletzten Mann einfach liegenlassen. Das 65 Jahre alte Unfallopfer wurde erst nach etwa sechseinhalb Stunden von einem zufällig vorbeikommenden Radfahrer entdeckt, wie die Polizei mitteilte.

Der Verletzte wurde stark unterkühlt und mit mehreren Knochenbrüchen in ein Krankenhaus gebracht. Er sei nicht in Lebensgefahr, müsse aber operiert werden, sagte ein Polizeisprecher.

Der Unfall ereignete sich im Stadtteil Seckbach auf einer schlecht beleuchteten Straße. Dort befindet sich eine Kleingartenanlage und in der Nähe auch das Trainingszentrum von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt. Der 65-Jährige sei auf dem Weg von der Kleingartenanlage nach Hause gewesen, sagte der Polizeisprecher.

Der Mann habe ausgesagt, gegen 23 Uhr von einem schwarzen Auto - möglicherweise einem 3er-BMW - frontal erfasst und auf einen Grünstreifen geschleudert worden zu sein. Der Fahrer sei anschließend geflüchtet. Wegen seiner Verletzungen habe der Fußgänger nicht mehr aufstehen können. Erst gegen 5.30 Uhr kam den Angaben zufolge der rettende Radfahrer vorbei.

Die Ermittler suchen Zeugen des Unfalls. Hinweise nimmt das 6. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069/755-10600 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.