kurz & krass Kioskräuber plündert Kasse - und bedient dabei Kunden

Er verkaufte Zigaretten und gab sogar noch Wechselgeld heraus: In Frankfurt am Main hat ein Räuber einen Kunden bedient, während er die Kasse eines Kiosks plünderte.

Der etwa 30 Jahre alte Täter hatte die Verkäuferin in dem Kiosk laut Polizei wegen eines vermeintlich verletzten Fingers um ein Pflaster gebeten. Als die Verkäuferin dies in einem Nebenraum holen wollte, ging der Mann hinter den Tresen und drohte ihr mit einer Schere und mit Pfefferspray.

Während er sich an der Kasse zu schaffen machte, überraschte ihn ein ahnungsloser Mann, der in dem Kiosk Zigaretten kaufen wollte. Der Täter sei "in die Rolle des Verkäufers" geschlüpft und habe den Kunden bedient, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Der Kunde soll erst stutzig geworden sein, als der Räuber samt Bargeld den Kiosk verließ. Der Täter konnte mit mehreren hundert Euro im Getümmel untertauchen.