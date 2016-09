Gewalt gegen Polizisten Staatsanwalt zu Bewährungsstrafe verurteilt

Das Amtsgericht Frankfurt hat einen 38-jährigen Staatsanwalt wegen einer Reihe von Vergehen zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten auf Bewährung verurteilt. Der Angeklagte muss außerdem 8000 Euro an eine Polizeistiftung zahlen.

Der Jurist soll bei einer Verkehrskontrolle in Gießen in stark angetrunkenem Zustand einen Beamten geschlagen und ihn beleidigt haben. Bei einem Streit mit Türstehern einer Frankfurter Diskothek soll der Staatsanwalt zudem ohne Not die Polizei alarmiert haben - offenbar aus gekränktem Stolz, weil man ihm den Zutritt zu dem Club verweigert hatte.

Er soll außerdem an die Ehefrau eines Bekannten ein Schreiben mit dem Briefkopf seiner Behörde geschickt und ohne dienstliche Veranlassung die Herausgabe diverser Gegenstände verlangt haben. Die Frau lebte seinerzeit getrennt von ihrem Mann. Es ging unter anderem um eine Skiausrüstung.

Die Anklagepunkte summierten sich auf Amtsmissbrauch, Beleidigung, versuchte Nötigung, Körperverletzung, falsche Verdächtigung und Notruf-Missbrauch.

Der Jurist war vor knapp einem Jahr vom Dienst bei der Staatsanwaltschaft Gießen suspendiert worden. Die Anklage hatte eine Bewährungsstrafe von 13 Monaten beantragt, die das Ende der Beamtenlaufbahn für den Angeklagten zur Folge gehabt hätte. Sollte die zehnmonatige Strafe rechtskräftig werden, wird das laufende Disziplinarverfahren gegen ihn mit ungewissem Ausgang fortgeführt. Ob die Staatsanwaltschaft in die nächste Instanz geht, war zunächst noch nicht klar.