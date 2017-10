Prozess wegen Totschlags Mann fuhr Liebespaar auf Zebrastreifen um

Vor dem Landgericht in Frankfurt am Main hat der Prozess gegen einen 27-jährigen Autofahrer wegen Totschlags und gefährlicher Körperverletzung begonnen. Er soll seinen Wagen gezielt gegen ein küssendes Liebespaar auf einem Zebrastreifen 2015 in Kriftel nahe Frankfurt gerichtet haben. Eine 41-jährige Frau starb an den Folgen der Kollision.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem laut Anklage bei der Tat erheblich alkoholisierten Mann zudem einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr vor. Er soll sich über das Paar auf dem Zebrastreifen geärgert haben. Der Staatsanwaltschaft zufolge hatte er zunächst zwei bis drei Meter vor den beiden angehalten. Als sie sich jedoch nicht von der Straße entfernten, soll er Gas gegeben haben.

Der damals 38-jährige Mann wurde zu Boden geschleudert und verletzt. Die Frau erlitt tödliche Verletzungen. Der Angeklagte zeigte gleich am ersten Prozesstag Reue. Er sprach vom "größten Fehler" seines Lebens.

Zu dem genauen Tathergang lieferten sich seine Verteidiger mit Staatsanwaltschaft und Vertretern der Nebenklage allerdings einen Schlagabtausch. Die Verteidiger zweifelten an, dass der Angeklagte bemerkt haben soll, dass er die vom Auto überrollte 41-jährige Frau mehr als 400 Meter mitgeschleift habe.