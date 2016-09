Urteil in Frankfurt Ehepaar muss wider Willen Jüdischer Gemeinde angehören

Seit mehr als zehn Jahren streitet sich ein französisches Ehepaar mit der Jüdischen Gemeinde in Frankfurt am Main: Das Paar war bei seinem Umzug nach Deutschland automatisch Mitglied geworden. Doch das wollten die Eheleute gar nicht.

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig schloss sich nun einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts an: Die Mitgliedschaft ist rechtens.

Das Paar zog 2002 von Frankreich nach Frankfurt. Dort wurden sie im Melderegister der Jüdischen Gemeinde zugeordnet. Da sich die Eheleute jedoch dem liberalen Judentum zugehörig fühlen und ihnen die Jüdische Gemeinde in Frankfurt zu orthodox ist, versuchten sie sich juristisch zu wehren.

2014 hatte das Bundesverfassungsgericht bereits festgestellt, dass die automatische Mitgliedschaft des Paars in der Jüdischen Gemeinde aufgrund der im Melderegister angegebenen Religion "mosaisch" rechtens war. Die Kläger beriefen sich danach auf ihre in der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) garantierte Religionsfreiheit.

"Meine Mandanten verstehen das alles nicht"

"Mosaisch" sei ein Synonym für "jüdisch", hatten die Karlsruher Richter entschieden. Mit dieser Angabe auf dem Meldebogen hätten die Kläger ihren Willen, Mitglied der Gemeinde zu werden, ausreichend bekundet. Die Satzung der Frankfurter Gemeinde sieht vor, dass alle Personen jüdischen Glaubens mit einem Wohnsitz in der Bankenmetropole Mitglied werden, wenn sie nicht binnen drei Monaten ihren Austritt erklären.

An die Vorgaben aus Karlsruhe sahen sich die Leipziger Richter in der aktuellen Verhandlung gebunden - auch wenn sie mit Blick auf die EMRK Zweifel hegten. Der Anwalt der Eheleute kündigte an, gegen dieses Urteil erneut Verfassungsbeschwerde einzulegen und notfalls auch vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg zu ziehen. "Meine Mandaten kommen aus Frankreich, wo es den Laizismus gibt. Sie verstehen das alles überhaupt nicht", sagte der Anwalt.

Weil der Streit schon so lange schwelt, hatten die Leipziger Richter einen Vergleich vorgeschlagen. Das Paar solle die Hälfte der verlangten Synagogensteuer zahlen. Für ein knappes Jahr steht bei den Gutverdienern ein Betrag von rund 114.000 Euro zu Buche. Der Klägeranwalt wollte zustimmen, doch Marc Grünbaum, Vorstand der Gemeinde, lehnte ab. "Die Jüdische Gemeinde Frankfurt verhandelt grundsätzlich nicht über Steuern. Insofern kommt eine Einigung für uns nicht infrage", sagte er. Der Streit wird also weitergehen.