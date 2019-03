Tote Frau im Niddapark Frankfurter Gastronom wegen Mordes angeklagt

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main hat Mordanklage gegen einen Gastronomen erhoben, der 2017 im Mittelpunkt einer erfundenen Geschichte über sexuelle Übergriffe von Zuwanderern in der Silvesternacht stand.

Jan M. soll seine 29-jährige Geschäftspartnerin Irina A. aus Habgier getötet haben, wie die Anklagebehörde mitteilte. Außerdem ist der 51-Jährige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz und wegen Betrugs an einem langjährigen Geschäftspartner im Umfang von 120.000 Euro angeklagt (Mehr zu dem Fall lesen Sie hier).

M. und A. hatten Anfang 2017 der "Bild"-Zeitung erzählt, in der Silvesternacht habe es in der sogenannten Freßgass in Frankfurt sexuelle Übergriffe, Körperverletzungen, Diebstähle sowie äußerst aggressives Verhalten "von Massen an Flüchtlingen" gegeben. Die Geschichte stellte sich als Lüge heraus.

Im November 2017 erhob die Staatsanwaltschaft deswegen Anklage gegen die Frau und den Mann. Im Mai 2018 wurde die Leiche der Frau in einem Park in Frankfurt gefunden. Die 29-Jährige starb nach Angaben der Polizei durch mehrere Stichverletzungen. Am Tatort wurde Blut des Gastronomen gefunden, er kam in Haft.