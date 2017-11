Frankfurt (Oder) Ex-Partner nackt im Wald ausgesetzt - Bewährungsstrafen für zwei Frauen

In Frankfurt (Oder) sind zwei Frauen zu Bewährungsstrafen verurteilt worden, weil sie ihren gemeinsamen Ex-Partner nackt in einem Wald bei Berlin ausgesetzt hatten. Das Landgericht sah es als erwiesen an, dass sie sich der gefährlichen Körperverletzung und Freiheitsberaubung schuldig gemacht haben.

Die 39 und 37 Jahre alten Frauen sollen demnach als Stalking-Opfer ihres Ex-Partners keinen anderen Ausweg gesehen haben. Sie hätten den Mann mit der Aktion überzeugen wollen, sie endlich in Ruhe zu lassen, hieß es in der Urteilsbegründung.

Deshalb lauerten sie dem 44-Jährigen im März 2015 gemeinsam mit mindestens drei maskierten, unbekannten Tätern auf. Sie entführten den Mann den Angaben zufolge in einem Transporter und verprügelten ihn, bevor sie ihn nackt im Wald aussetzten.

Die Hauptangeklagte, die 39-jährige Ex-Frau des Mannes, wurde zu einer Haftstrafe von einem Jahr und fünf Monaten verurteilt. Die 37-jährige Ex-Freundin erhielt eine einjährige Freiheitsstrafe. Beide Strafen wurden zur Bewährung ausgesetzt. Sie müssen zudem je 2000 Euro Geldstrafe zahlen.