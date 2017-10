Prozess in Brandenburg Ex-Partner nackt im Wald ausgesetzt - 39-Jährige gesteht

Eine 39-jährige Frau hat vor Gericht gestanden, mit einer anderen Frau den gemeinsamen Ex-Partner nackt in einem Wald bei Berlin ausgesetzt zu haben. Die geschiedene Frau des Mannes sprach beim Prozessauftakt vor dem Landgericht Frankfurt (Oder) von einer spontanen und nicht geplanten Aktion. Die mitangeklagte Ex-Freundin wurde vom Gericht noch nicht befragt.

Die Staatsanwaltschaft ist überzeugt, dass die Frauen im März 2015 ihrem Ex in Zepernick aufgelauert, ihn in einen Transporter gestoßen und in einen Wald gefahren haben. Dort sollte er nackt bis 100 zählen, dann ließen sie ihn zurück.

Mysteriöser Schlägertrupp

Die verhörte Angeklagte berichtet von einem angeheuerten Schlägertrupp, der den Frauen geholfen habe. Die ihr unbekannten Männer sollen dem heute 45-jährigen Opfer gedroht haben, er werde erschossen, wenn er zu schnell zähle. Laut Anklage hatten die Mittäter den Mann zudem verprügelt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen gemeinschaftliche Freiheitsberaubung und gefährliche Körperverletzung vor. Die Ex-Partnerinnen hätten dem Mann einen Denkzettel verpassen wollen.

Die Frauen sollen sich von dem Mann im Vorfeld bedrängt gefühlt haben. Seine frühere Ehefrau sagt, dass die Beziehung von Gewalt geprägt gewesen sei. Nach der Trennung habe ihr Ex sie mit Telefonanrufen belästigt und ihr nachgestellt, erzählte sie.

"Er sollte mich doch einfach nur in Ruhe lassen"

"Er wusste immer, wo ich war", berichtet die frühere Ehefrau. Sie habe in Angst gelebt, Strafanzeigen hätten keine Wirkung gezeigt. "Er sollte mich doch einfach nur in Ruhe lassen", sagt sie. In ihrem Geständnis räumt sie aber ein, die Aktion sei aus dem Ruder gelaufen.

Am Tattag sei sie mit der Mitangeklagten losgezogen, um den Ex zur Rede zu stellen, berichtet die Angeklagte. Auf einem Parkplatz habe sich die Gruppe getroffen, sie habe den Kleintransporter gefahren. Noch im Auto hätte der vierköpfige Schlägertrupp das Opfer geschlagen, getreten, mit Kabelbinder gefesselt und seine Ohren und Augen mit Klebeband verschlossen.

Auf der Rückfahrt sei kaum gesprochen worden, sagt die Angeklagte. "Die Männer stiegen aus und verschwanden." Der Vorsitzende Richter Ulrich Karkmann glaubt nach eigenen Worten der Angeklagten die Angaben über die mysteriösen Helfer nicht.

Der nackte Mann hatte laut Anklage schließlich an einer Landstraße einen Autofahrer angehalten. Er hatte nur eine Mülltüte gefunden, mit der er sich bedecken konnte.