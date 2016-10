Exorzismus-Prozess in Frankfurt Verteidiger fordert Prüfung der Verantwortungsreife

Ihr Martyrium dauerte nach Überzeugung der Ermittler Stunden. Heftige Schläge auf den Bauch und die Brust soll eine Südkoreanerin erlitten haben, bevor sie schließlich in einem Hotel in Frankfurt starb. Die mutmaßlichen Täter: Familienmitglieder. Das mutmaßliche Motiv: eine Teufelsaustreibung.

An diesem Montag hat der Mordprozess gegen fünf Verwandte vor dem Frankfurter Landgericht begonnen. Sie sollen die 41-Jährige vor rund zehn Monaten in einem stundenlangen Gewaltexzess erstickt haben. Die Staatsanwaltschaft legt ihnen Mord zur Last und begründet das mit Grausamkeit.

Auf der Anklagebank sitzen der 16 Jahre alte Sohn des Opfers, dessen 16 Jahre alter Cousin, die Cousine des Opfers, 45, sowie deren Sohn, 22, und deren Tochter, 19. Weil drei der Angeklagten jünger als 21 Jahre sind, verhandelt eine Jugendstrafkammer unter Vorsitz von Richter Ulrich Erlenbruch. Anwesend waren neben den Anwälten drei Dolmetscher, vier Sachverständige sowie zwei gesetzliche Vertreter für die beiden Jugendlichen. Zum Auftakt wurde die Anklage verlesen, die Angeklagten äußerten sich zunächst weder zur Person, noch zur Sache.

Christen mit schamanistischen Einflüssen

Laut Anklage sollen die Verwandten ihrem Opfer "Schmerzen und Qualen körperlicher Art" zugefügt haben, "die über das für die Tötung erforderliche Maß weit hinausgingen". Anhaltspunkte für Mord auf Verlangen soll es nicht geben.

Die Angeklagten sollen Christen mit schamanistischen Einflüssen sein. Schamanistische Priester opfern bei ihren Riten den Geistern und rufen sie an, auf die Geschicke der Menschen einzuwirken.

Nach dem tödlichen Exorzismus in dem Hotel hatte die Cousine der 41-Jährigen einen Pfarrer der koreanischen evangelischen Zion-Gemeinde gerufen. Seiner Gemeinde gehörten sie aber nicht an. Der entsetzte Mann verständigte die Hotel-Rezeption und die Polizei.

Die Familie - drei Cousinen mit ihren Kindern - war erst wenige Wochen vor der Tat von Korea nach Frankfurt am Main ausgewandert. Im Rhein-Main-Gebiet wollten sie ein neues Leben beginnen, eine Firma gründen, den Kindern eine gute Ausbildung ermöglichen.

Verantwortungsreife und Moralvorstellung in Korea

Einer der Verteidiger beantragte zum Auftakt, den Prozess vorerst zu unterbrechen und einen Ethnosoziologen hinzuzuziehen. Die Verantwortungsreife seines Mandanten, zur Tatzeit gerade einmal 16 Jahre alt, müsse von einem entsprechenden Sachverständigen begutachtet werden - aufgrund des ethnokulturellen Hintergrundes und der soziokulturellen Prägung des Jungen, sagte Rechtsanwalt Oliver Wallasch.

Die Verantwortungsreife setze Einsichtsfähigkeit sowie Steuerungsfähigkeit voraus. Sein Mandant sei jedoch einzig in Korea sozialisiert worden und habe zum deutschen Wertesystem keinerlei Berührungspunkte. "Die Beurteilung der Kammer geht nicht ohne ethnosoziologischen Sachverstand", so Wallasch. Für die Hauptverhandlung sei zudem wichtig, "die sittlichen und moralischen Wertvorstellungen in Korea" zu prüfen.

Die Staatsanwaltschaft, die dem Teenager vorwirft, gemeinsam mit vier weiteren Angehörigen eine Teufelsaustreibung durchgeführt zu haben, beziehe sich bislang zum Thema Exorzismus auf eine oberflächliche Internetrecherche sowie die Aussage eines Zeugen, des Ehemanns der Getöteten.