Silvesternacht in Frankfurt Polizei sucht Zeugen für angebliche sexuelle Übergriffe

Die Frankfurter Polizei sucht im Internet nach Zeugen für die angeblichen sexuellen Übergriffe in der Silvesternacht. "Von derartigen Geschehnissen in der Freßgass in Frankfurt, wie sie derzeit in den Medien dargestellt werden, hatten wir bis dato keine Kenntnis", schreibt die Polizei auf Facebook. "Wir bitten Zeugen und Geschädigte, sich an uns zu wenden, um zur Aufklärung des Sachverhalts beizutragen." Die Beamten schlossen den Aufruf mit den Worten "Wir sind eure Polizei".

In der "Bild"-Zeitung hatten ein Gastronom und eine Frau von Übergriffen berichtet. Eine Anzeige liegt der Polizei wegen sexuellen Übergriffen an Silvester in der Freßgass nach eigenen Angaben bisher nicht vor. Der Gastronom aus der Freßgass hatte gesagt, eine Gruppe von rund 50 Arabern sei in seinen Laden gekommen. Frauen hätten ihn um Hilfe gebeten, weil sie angegrapscht worden seien.

Nur zwei größere Polizeieinsätze in der Freßgass an Silvester

"Wenn ich eine Bar hätte (...), dann gehe ich mal davon aus, dass dann auch irgendwann mal die Polizei gerufen wird", sagte eine Polizeisprecherin. Das sei aber nicht passiert. Der Gastronom hatte behauptet, er habe die Polizei gerufen. Doch als die Beamten kamen, seien die Randalierer bereits weggewesen.

Die Polizei kündigte in einem Facebook-Kommentar nun an, die Notrufe aus der Silvesternacht noch mal auswerten zu wollen. Von Amtswegen sei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, sagte die Polizeisprecherin. Größere Gruppen von Flüchtlingen will die Polizei in der Freßgass am Silvesterabend nicht gesehen haben.

In dem Ausgehviertel hatte es in der Nacht laut Polizei nur zwei größere Einsätze gegeben: Eine Festnahme wegen Körperverletzung und einen Notruf wegen eines mutmaßlich durch Böller verursachten Brandes. Mit dem Gastronom, der sich einen Monat später in die Öffentlichkeit wagte, habe man inzwischen gesprochen. Die Frau, die der "Bild" massive Belästigungen geschildert hatte, konnte die Polizei laut der Sprecherin noch nicht ausfindig machen.