Frankreich Bewaffneter überfällt Wohnheim für Mönche - eine Tote

Ein bewaffneter Angreifer hat ein Seniorenheim für pensionierte Mönche in Frankreich überfallen und dabei ein Frau getötet. Der vermummte Mann sei mit einer abgesägten Flinte und einem Messer in das Wohnheim im südfranzösischen Montferrier-sur-Lez nahe Montpellier eingedrungen, teilte die Präfektur mit. Sie sprach von einem "kriminellen Akt".

Zu den möglichen Motiven des Angreifers gibt es bisher keine Angaben. Er soll Einzeltäter sein und ist noch immer auf der Flucht. Den Angaben der Präfektur zufolge waren Sondereinheiten der Polizei im Einsatz. Sie brachten rund 60 Bewohner in Sicherheit.

In dem Heim "Les Chênes verts" leben Geistliche, die zuvor in Afrika gearbeitet haben, wie ein Mitarbeiter der Diözese Montpellier der Nachrichtenagentur AFP sagte. Laut dem Bürgermeister von Montferrier-sur-Lez, Michel Fraysse, sind in der Einrichtung rund 60 frühere Missionare sowie bis zu 14 Laien und Gläubige untergebracht.