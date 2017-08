Mysteriöser Fall in Frankreich Ein Essen, zwei Tote

Ihre Weingläser waren noch gefüllt, die Teller halb voll: Im französischen Dorf Authon-du-Perche sind zwei Freunde beim gemeinsamen Abendessen gestorben. Tagelang wurde daraufhin in Frankreich über die Todesursache spekuliert. Nun sind die Ergebnisse der Autopsien da: Sie zeigen, dass die Männer aus verschiedenen Gründen starben.

Wie der britische "Guardian" berichtet, haben sich Olivier B., 38, und Lucien P., 69, regelmäßig zum Essen getroffen. Auch in der vergangenen Woche saßen die Freunde demnach auf der Terrasse zusammen, aßen Bohnen und Rind. Am nächsten Morgen entdeckte eine Nachbarin dann die Leichen der Männer. Sie nahm jedoch zunächst an, die beiden seien betrunken. B. lag am Boden, P. saß noch vor seinem gefüllten Teller am Tisch.

"Zuerst sagte ich mir, die beiden müssen ganz schön betrunken sein, wenn sie noch immer schlafen. Als ich Lucien später noch immer dort sitzen sah, dachte ich, sie sind sogar extrem betrunken", sagte die Nachbarin der französischen Zeitung "L'Echo Républicain". Erst im Laufe des Tages wurde sie stutzig, schaute noch einmal nach und alarmierte die Polizei.

Die Beamten konnten den Berichten zufolge keine Gewalteinwirkung feststellen. Die übriggebliebenen Lebensmittel wurden untersucht. Doch der erste Verdacht, eine tödliche Lebensmittelvergiftung, bestätigte sich nicht. Daraufhin wurde die Autopsie der Leichen angeordnet.

In der Zwischenzeit spekulierte die französische Öffentlichkeit über die Umstände der mysteriösen Todesfälle. Von gemeinsamem Suizid oder Vergiftung war die Rede. Die Ergebnisse der Autopsie legen nun etwas anderes nahe.

Wie der "Guardian" berichtet, gehen die Ermittler davon aus, dass der alkoholisierte P. an einem Stück Rindfleisch erstickt ist. Dem 69-Jährigen fehlten den Berichten zufolge bereits einige Zähne. Beim Anblick seines sterbenden Freundes habe B., der einen Herzfehler hatte, dann einen tödlichen Infarkt erlitten.