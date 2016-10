Unterkunft für Migranten aus Calais Erneut Schüsse auf Flüchtlingsheim

Erneut haben Unbekannte Schüsse auf eine geplante Flüchtlingsunterkunft in Frankreich abgegeben. An dem Gebäude in der westlich von Grenoble gelegenen Gemeinde Saint-Hilaire-du-Rosier seien zwei Einschüsse von einem kleinkalibrigen Jagdgewehr entdeckt worden, erklärte die Polizei. Auf der Straße standen "Nein zu Flüchtlingen"-Schmierereien. In der Ferienanlage sollen bald rund 60 Bewohner aus dem Flüchtlingslager im nordfranzösischen Calais untergebracht werden.

Bereits am Dienstagabend hatten Unbekannte in der nordwestfranzösischen Gemeinde Saint-Brévin nahe Nantes auf eine geplante Flüchtlingsunterkunft geschossen. Auch dort sollen Flüchtlinge aus Calais eine vorläufige Bleibe finden. Bürgermeister Yannick Haury sprach von einer "inakzeptablen und unverantwortlichen Tat". Wohnungsbauministerin Emmanuelle Cosse rief die Franzosen auf, solche "extrem rassistischen Taten" zu verurteilen.

Das auch als "Dschungel" bekannte Flüchtlingslager von Calais soll bis zum Jahresende geräumt werden- die Migranten sollen im ganzen Land verteilt werden. In dem Lager am Ärmelkanal halten sich nach offiziellen Angaben rund 7000 Flüchtlinge auf, Hilfsorganisationen sprechen von mehr als 10.000 Bewohnern. Es sammeln sich dort Menschen, die illegal nach Großbritannien gelangen wollen. London hat deshalb für Ende des Jahres eine Mauer vor dem Hafenzubringer angekündigt.