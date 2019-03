Schwerer Zwischenfall in Frankreich Islamist randaliert in Gefängnis

In einer Haftanstalt im französischen Condé-sur-Sarthe hat ein Häftling zwei Wachleute mit einem Messer schwer verletzt und sich dann mit seiner Lebensgefährtin in einem Zimmer verschanzt. Beim Einsatz von Sicherheitskräften gegen den revoltierenden Häftling soll es zudem mehrere Detonationen gegeben haben, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet. Der Polizeieinsatz hält an.

Der 27-jährige Michael C. ist in dem Gefängnis als "radikalisierter" Islamist eingestuft. Er verbüßt in Condé-sur-Sarthe eine 30-jährige Haftstrafe für Entführung mit Todesfolge, bewaffneten Raub und für die Unterstützung von Terrorismus. Gemeinsam mit einem Komplizen hatte er im Jahr 2015 einen Mann bei einem Raubüberfall in dessen Haus erwürgt. Ein zweites Mal wurde er verurteilt, weil er seine Mithäftlinge dazu aufrief, den islamistischen Terroranschlag auf das Bataclan-Kulturzentrum in Paris zu wiederholen. Bei dem Anschlag im November 2015 starben 90 Menschen.

Seit langem Proteste für mehr Sicherheit in Gefängnissen

Justizministerin Nicole Belloubet sagte, es gebe "keine Zweifel", dass es sich bei dem Angriff um Terrorismus handele. Er war nach Angaben der Haftanstalt mit einem Keramikmesser auf die Wachleute losgegangen. Die Polizei untersuchte, ob seine Lebensgefährtin es ihm ins Gefängnis mitgebracht hat. Am Einsatz im Gefängnis war auch die Elite-Polizeieinheit RAID beteiligt.

Nach Angaben eines Gewerkschaftsvertreters wurde ein Wachmann schwer am Oberkörper verletzt, ein zweiter erlitt Schnittverletzungen im Gesicht und am Rücken. Der Tatort - ein Zimmer, in dem Häftlinge Besuch von ihren Familien bekommen dürfen - sei "ein Schlachtfeld" gewesen: "Überall war Blut." Frankreichs Gefängnismitarbeiter protestieren seit langem immer wieder für mehr Sicherheit und bessere Arbeitsbedingungen.

Die Haftanstalt in der Normandie gilt als eine der sichersten Frankreichs. Dennoch war C. laut Ministerin Belloubet nicht im zusätzlich gesicherten Trakt des Gefängnisses untergebracht, der vor wenigen Monaten gezielt für radikalisierte Insassen eingerichtet wurde.