Frankreich Mann am Flughafen Paris-Orly niedergeschossen

Ein Mann ist am Pariser Flughafen Orly niedergeschossen worden. Er habe zuvor einem Soldaten die Waffe entwendet und sich dann in ein Geschäft geflüchtet, berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP am Samstag unter Berufung auf das Innenministerium. Der angegriffene Soldat war Teil der Sentinel-Spezialeinheit, die wegen der Terrorgefahr derzeit an Flughäfen, Bahnhöfen und anderen gefährdeten Orten in Frankreich patrouillieren.

Französische Eliteeinheiten sicherten nach dem Vorfall das Flughafengelände ab, die Polizei rief auf Twitter dazu auf, den abgesperrten Bereich zu meiden. Der Flughafen wurde evakuiert, um sicherzustellen, dass der Mann keine Komplizen hatte. Sprengstoffexperten sollten zudem sicherstellen, dass der Mann keine Bombe dabei habe. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.

Nach dem Zwischenfall ist der gesamte Flugverkehr des Airports vollständig ausgesetzt worden. Der Verkehr sei an beiden Terminals eingestellt worden, teilte der Flughafenbetreiber mit. Das Unternehmen rief Passagiere dazu auf, sich nicht zum Flughafen zu begeben. Manche ankommende Flüge würden zum Flughafen Charles de Gaulle umgeleitet.

Frankreich war in den vergangenen Jahren mehrfach Ziel von Terroranschlägen. Erst vor einigen Wochen war nahe dem Pariser Louvre-Museum ein Mann niedergeschossen worden, der sich mit Macheten auf eine Militärpatrouille gestürzt hatte.