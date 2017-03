Vermisstenfall in Frankreich Mann tötet vierköpfige Familie seines Schwagers

Das Rätsel um das Verschwinden einer Familie in Frankreich ist gelöst: Wie die Staatsanwaltschaft bestätigte, gestand der Schwager des Familienvaters, die Eltern und deren zwei erwachsene Kinder getötet zu haben. Der Grund war demnach ein Erbschaftsstreit.

Der Fall der Familie aus dem westfranzösischen Orvault nahe Nantes beschäftigt Frankreich seit Wochen. Das 49-jährige Elternpaar, der 21 Jahre alte Sohn und die 18-jährige Tochter waren Mitte Februar verschwunden. Im Haus der Familie entdeckten die Ermittler Blutspuren der Eltern und des Sohnes, nicht aber von der Tochter.

"Morbide Schnitzeljagd"

Anfang März fand eine Joggerin dann eine Hose mit der Krankenkassenkarte und anderen Karten der Tochter - in der rund 270 Kilometer vom Haus der Familie entfernten bretonischen Gemeinde Dirinon. Von dort stammt die Familie. In der Gegend wurden später auch zwei Jugendbücher entdeckt, die dem Vater gehörten. Das Auto des Sohnes wiederum tauchte in der knapp 60 Kilometer von Orvault entfernten Hafenstadt Saint-Nazaire auf.

Mit dem Fall befassten sich zum Schluss etwa hundert Ermittler. Sie irritierte besonders, dass die Gegenstände der Familie über Hunderte Kilometer verstreut waren - der Staatsanwalt von Nantes, Pierre Sennès, sprach von einer "morbiden Schnitzeljagd". Zeitweise geriet der Sohn unter Verdacht, der unter psychischen Problemen gelitten und mit seinem Vater im Streit gelegen haben soll.

Der Fall nahm die entscheidende Wendung, als am Sonntag die Schwester und der Schwager des Familienvaters in Gewahrsam genommen wurden. Beide waren bereits zu Beginn des Falls vernommen worden, nun führten DNA-Spuren des Schwagers im Haus der Familie sowie im Auto des Sohnes die Ermittler erneut auf deren Spur.

Der Mann gestand schließlich die Tat, seine Frau dagegen schweigt. Ihre Rolle sei noch unklar, hieß es. Beide sollen am Montag einem Richter vorgeführt werden.

Wie aus Ermittlerkreisen verlautete, soll es bei dem Streit um die Aufteilung einer vermuteten Gold-Erbschaft gegangen sein. Zwar gab es zunächst keine Informationen zum genauen Tathergang und dem Fundort der Leichen - doch war von "besonders schäbigen" Tatumständen die Rede.