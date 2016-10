Unterkunft für Migranten aus Calais Schüsse auf Flüchtlingsheim in Frankreich

Unbekannte haben im Nordwesten Frankreichs auf eine geplante Flüchtlingsunterkunft geschossen. An der Fassade des Gebäudes in Saint-Brévin, in dem Bewohner des Lagers von Calais untergebracht werden, wurden laut Polizei Einschusslöcher entdeckt. Bürgermeister Yannick Haury sprach von einer "inakzeptablen und unverantwortlichen Tat". Wohnungsbauministerin Emmanuelle Cosse rief die Franzosen auf, solche "extrem rassistischen Taten" zu verurteilen.

Die Schüsse wurden der Polizei zufolge bereits am Dienstagabend abgegeben. In der Ferienanlage an der Atlantikküste sollen künftig 70 Flüchtlinge aus dem Lager in Calais unterkommen. Das Vorhaben sorgt in Saint-Brévin für erhitzte Gemüter. Mitte September demonstrierten in der 12.000-Einwohner-Stadt rund 200 Menschen gegen die Ankunft der Flüchtlinge, zugleich gingen etwa genau so viele Befürworter des Vorhabens auf die Straße.

Das auch als "Dschungel" bekannte Flüchtlingslager von Calais soll bis zum Jahresende geräumt werden - die Migranten sollen im ganzen Land verteilt werden. Bis Jahresende sollen so 12.000 neue Aufnahmeplätze geschaffen werden, einen Termin für den Beginn der Räumung haben die Behörden noch nicht angegeben.

In dem Lager am Ärmelkanal halten sich nach offiziellen Angaben rund 7000 Flüchtlinge auf, Hilfsorganisationen sprechen von mehr als 10.000 Bewohnern. Es sammeln sich dort Menschen, die illegal nach Großbritannien gelangen wollen. London hat deshalb für Ende des Jahres eine Mauer vor dem Hafenzubringer angekündigt.