In Südfrankreich sind nach Behördenangaben Schüsse gefallen. Ein Polizist erlitt demnach Verletzungen in der Nähe der Stadt Carcassonne, als ein Unbekannter das Feuer auf Ermittler eröffnete, die gerade vom Joggen zurückkamen. Das bestätigte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur dpa. Ob Menschen verletzt oder getötet wurden, ist unklar.

Im etwa zehn Kilometer entfernten Ort Trèbes nahm ein bewaffneter Mann in einem Supermarkt Geiseln, auch dort sollen Schüsse gefallen sein. Nach ersten Informationen sei gegen elf Uhr eine Person in das Geschäft eingedrungen, hieß es von der Gendarmerie. Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen gibt, ist bislang unklar.

Der Täter berief sich mehren Medien zufolge auf die Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS). Noch ist unklar, was genau passiert ist. Der französische Regierungschef Edouard Philippe sprach von einer "ernsten Situation". Die Staatsanwaltschaft in Paris teilte mit, Anti-Terrorismus-Ermittler seien im Einsatz.

imago/ robertharding Carcassonne in Südfrankreich

Das Pariser Innenministerium meldete auf Twitter einen laufenden Polizeieinsatz und kündigte weitere Informationen an. Die Nachrichtenagentur dpa meldet unter Berufung auf Justizkreisen, die für alle Terrorfälle in Frankreich zuständige Pariser Staatsanwaltschaft stimme sich derzeit noch mit der örtlichen Staatsanwaltschaft von Carcassonne ab.