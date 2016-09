Dreister Dieb Mann bietet Hilfe beim Einparken an und fährt mit Auto davon

In Berlin versuchte eine Frau vergeblich, ihr Auto richtig einzuparken. Ein Mann, der die Szene sah, bot der 54-Jährigen seine Unterstützung an. Als sich der 30-Jährige hinters Steuer setzte, manövrierte er den Wagen allerdings nicht vorsichtig in die Parklücke. Er gab Gas und fuhr mit dem Auto davon, berichtet die Polizei.

Sehr weit kam der Dieb nicht. Schon an der nächsten Kreuzung donnerte er mit dem Fahrzeug gegen einen Poller. Er flüchtete zu Fuß, zwei Polizisten verfolgten und fassten ihn schließlich.

Der 30-Jährige hatte keinen Führerschein dabei, laut Aussage der Beamten aber 1,5 Promille Alkohol im Blut. Zudem soll der Mann eine EC-Karte dabei gehabt haben, die ihm nicht gehörte. Der Polizei sagte er, die Karte gefunden zu haben.