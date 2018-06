Missbrauchsfall in Staufen Angeklagter spricht von Drohungen gegen Mutter des Kindes

Im Fall des missbrauchten Jungen aus Staufen hat der Angeklagte Christian L. berichtet, wie er die Mutter des Kindes unter Druck setzte. So will er sie dazu gebracht haben, sich an Misshandlungen zu beteiligen.