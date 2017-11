Mordprozess in Freiburg Im Licht des Vollmonds

Kurz nach zehn Uhr ist es Hussein K. bereits zu mühselig, immer wieder nach vorne an den Richtertisch zu gehen. Das könnte an den Fußfesseln liegen, die ihm während der Hauptverhandlung nicht abgenommen werden.

Der Freiburger Gutachter Ulrich Löhle, ein Physiker, erklärt dort anhand von Skizzen und Abbildungen, wie genau die Studentin Maria L. in der Nacht vom 16. Oktober vergangenen Jahres von ihrem Fahrrad gerissen worden sein muss, wie sie vermutlich stürzte, welche Verletzungen sie dabei erlitten hat, wie früh man sie in der Dunkelheit als Frau identifizieren konnte.

Es geht darum, ob Hussein K. die Wahrheit sagt.

Er ist angeklagt wegen Mordes an Maria L. und soll die 19-jährige Medizinstudentin am Uferweg des Flusses Dreisam vom Fahrrad gezerrt, sie gewürgt, gebissen und vergewaltigt haben. Die Studentin ertrank schließlich, nachdem er sie bewusstlos zurückgelassen hatte. Hussein K. hat die Tat gestanden. Aber war es wirklich so, wie er behauptet?

In seiner Einlassung gab Hussein K. an, er sei gestürzt. Als er von Weitem eine Person auf einem Fahrrad auf sich habe zufahren sehen, sei er aufgestanden. Er habe nicht erkennen können, ob ein Mann oder eine Frau lenkte. Als die Person ihn passiert habe, habe er gegen das Rad getreten. Maria L. sei vom Rad gefallen. Und vor allem: Erst da habe er gesehen, dass die Person eine Frau war.

Die Tat als Überreaktion?

Demnach wäre die Begegnung mit Maria L. zufällig, der Angriff spontan, die Tat als Überreaktion erfolgt. Zudem beschrieb sich Hussein K. selbst als stark von Alkohol und Drogen geleitet.

Der Sachverständige Löhle hält jedoch für am wahrscheinlichsten, dass sich der Täter Maria L. frontal in den Weg stellte und ihr bewusst in den Lenker griff. Demnach müsste sich Hussein K. auf den Uferradweg gestellt und Maria L. angehalten haben, die wohl noch versucht haben dürfte, ihm auszuweichen.

Löhle stellte den Angriff unter ähnlichen Bedingungen minutiös nach. Seiner Ansicht nach muss Marias Fahrrad im Gras zwischen dem Radweg und einem Zaun zum Stehen gekommen sein, das Vorderrad war um 55 Grad verschoben, gegen den Uhrzeigersinn, als habe ihr jemand von der anderen Seite in den Lenker gegriffen. Maria L. sei bei dem Sturz gegen den Zaun gepresst worden, darauf deuteten auch ihre Verletzungen hin. Das Fahrrad wurde später in der Böschung gefunden, möglicherweise hat der Angeklagte es dort hingebracht.

Noch ein weiterer Widerspruch ergibt sich in Saal IV des Landgerichts Freiburg: Da Vollmond war in jener Nacht und zudem die Straßenbeleuchtung eingeschaltet war, müsste der Täter nach Ansicht des Sachverständigen sehr wohl erkannt haben, dass eine junge Frau auf dem Fahrrad saß.

Laut Löhle müsste der Täter fast eine Minute lang gesehen haben, dass sich eine Person nähert - und etwa zwölf Meter vor der Stelle, an der der Übergriff erfolgte, erkannt haben, ob es sich dabei um einen Mann oder eine Frau handelt.

Zwei Sicherheitsbeamte folgen ihm

Maria L. selbst hat nach Überzeugung des Gutachters nicht erkennen können, dass jemand am Wegesrand steht und sich plötzlich vor ihr aufbaut.

Als um 12.20 Uhr ein Kriminaloberkommissar am Richtertisch Bilder vom Tatort erläutert, erhebt sich Hussein K. überraschend und rasselt mit gefesselten Füßen wieder nach vorne; zwei Sicherheitsbeamte folgen ihm auf Schritt und Tritt. Die Fotos zeigen die tote Maria L., halb nackt, ihre Jeans im Gras , die zusammengeknüllten Socken, eine ihrer Stiefeletten in der Mitte des Flusses. Hussein K. dreht sich abrupt um, geht zurück zur Anklagebank, reibt sich die Augen.

In drei Tagen hat K. Geburtstag. Er selbst behauptet, am 12. November 1999 geboren zu sein. Somit würde er am Sonntag 18 Jahre alt werden. Dokumente, die das belegen, gibt es nicht. Am vergangenen Verhandlungstag erhärtete sich hingegen der Verdacht von Staatsanwalt Eckart Berger, der davon ausgeht, dass Hussein K. zum Zeitpunkt der Tat bereits ein Erwachsener war. Wenn das Gericht dieser Einschätzung folgt, droht dem Angeklagten eine lebenslange Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung.