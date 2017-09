Fall Maria L. Hussein K. entschuldigt sich bei Familie des Opfers

Im Prozess um den Sexualmord an der 19-jährigen Maria L. in Freiburg hat sich der Angeklagte Hussein K. bei der Familie des Opfers entschuldigt. "Das, was ich getan, darüber bin ich aus tiefstem Herzen traurig", sagte K. vor dem Landgericht Freiburg.

Dem jungen Flüchtling wird zur Last gelegt, die Studentin im vergangenen Oktober in Freiburg vergewaltigt und ermordet zu haben. Die bewusstlose Frau ertrank im seichten Ufergewässer des Flusses Dreisam, wo der Täter sie nach der Vergewaltigung abgelegt haben soll. Die Staatsanwaltschaft beantragte Sicherungsverwahrung für den Angeklagten.

Nachdem er während der etwa zehnmonatigen Untersuchungshaft keinerlei Angaben gemacht hatte, sagte K. zu Prozessbeginn überraschend doch aus. Er gab zu, bei seinem Alter gelogen zu haben.

Video DPA

K. erzählte auch von seinem Lebensweg: Er sei in Afghanistan geboren und aufgewachsen und mit etwa 13 Jahren nach Iran gekommen. Nach "Problemen mit der Polizei" flüchtete er in die Türkei, von dort nach Griechenland und dann nach Deutschland. Dort habe er nichts zu essen gehabt, von Abfällen und zeitweise ohne Obdach gelebt, sagte er.

Wegen einer Gewalttat an einer jungen Frau 2013 war er in Griechenland zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt, im Oktober 2015 aber vorzeitig gegen Auflagen entlassen worden und kurze Zeit später untergetaucht.

Für die Zeit in Deutschland berichtete K. von erheblichem Drogen- und Alkoholmissbrauch. Er habe über Monate mit Freunden Haschisch geraucht, getrunken und zweimal in der Woche auch Heroin konsumiert. K. war nach Angaben deutscher Behörden im November 2015 ohne Papiere nach Deutschland gekommen.