Vergewaltigte Joggerin Polizei geht im Mordfall Endingen von Mehrfachtäter aus

Im Fall der Anfang November bei Freiburg getöteten 27-jährigen Joggerin sieht die Polizei einen Zusammenhang zu einem ähnlichen Fall vor etwa drei Jahren in Österreich. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Täter auch für den gewaltsamen Tod einer 20 Jahre alten Studentin Anfang 2014 in Kufstein verantwortlich ist. Beide Taten seien "mit hoher Wahrscheinlichkeit" vom selben Täter begangen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Die 27-jährige Frau aus Endingen bei Freiburg war am 10. November, vier Tage nach ihrem Verschwinden, tot in einem Waldstück nahe ihrem Wohnort gefunden worden - sie war vergewaltigt und umgebracht worden. Im österreichischen Kufstein wurde den Ermittlern zufolge im Januar 2014 eine französische Austauschstudentin von einem Unbekannten erschlagen. Auch sie wurde demnach Opfer eines Sexualdelikts.

Die Ermittler prüfen nun den Angaben zufolge vor allem, welchen Bezug der Täter zu den beiden Tatorten Endingen und Kufstein haben könnte. In Österreich nutzte er demnach für die Tat eine Eisenstange, die bei hydraulischen Hebesystemen wie etwa beim Abkippen einer Lkw-Führerkabine eingesetzt wird. Auch die 27-jährige Joggerin sei vermutlich mit einer solchen Stange erschlagen worden.

Zuletzt hatten die Ermittler in dem Fall um Hinweise von Zeugen auf ein silbernes Auto gebeten, das am Nachmittag des 6. November zwischen Endingen und Bahlingen mit offener Heckklappe stand. Zudem suchte die Polizei einen jungen Mann in Baggy-Jeans und Kapuzenpullover, der im selben Zeitraum zu Fuß nahe dem Tatort unterwegs war.