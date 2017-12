Im Prozess um den Sexualmord an einer 27 Jahre alten Joggerin in Baden-Württemberg hat die Staatsanwaltschaft eine lebenslange Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung gefordert. Catalin C., ein 40-jähriger Lastwagenfahrer, soll die Frau Anfang November vergangenen Jahres in einem Wald in Weinbergen bei Endingen am Kaiserstuhl vergewaltigt und getötet haben.

Der Angeklagte legte zu Prozessbeginn vor dem Landgericht Freiburg ein Geständnis ab. Es tue ihm leid, hieß es in einer von seinem Verteidiger verlesenen Erklärung. Er habe "mit einer Schnapsflasche zugeschlagen" und aus einer ihm unerklärlichen Aggression heraus gehandelt. Ein sexuelles Motiv, wie ihm von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen wird, habe er nicht gehabt.

Während des Prozesses sprach sich ein Gutachter für eine Sicherungsverwahrung des Angeklagten aus: Es bestehe Wiederholungsgefahr, sagte der Psychiater Peter Winckler. Er warnte in seinem Gutachten, es könne von C. jederzeit und unvermittelt Gewalt ausgehen. Der Vater dreier Kinder habe bei den Befragungen keine Gefühle und keine Anteilnahme gezeigt.

"Er hat über den Tatablauf berichtet, als sei es nicht seine Tat", sagte der Sachverständige. Dies sei äußerst ungewöhnlich. Der Mann leide weder an einer psychischen Krankheit noch unter Alkoholsucht. Er sei voll schuldfähig.

C. wird auch der Mord an einer 20 Jahre alten französischen Austauschstudentin aus Lyon im Januar 2014 im rund 400 Kilometer von Endingen entfernten Kufstein in Österreich zur Last gelegt. An beiden Tatorten hatten Ermittler Spuren von ihm gefunden. Das Freiburger Landgericht will voraussichtlich am kommenden Freitag sein Urteil sprechen. Ein Prozess in Österreich ist Justizangaben zufolge geplant, sobald das Freiburger Urteil rechtskräftig ist.