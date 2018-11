Im Fall der Gruppenvergewaltigung einer Studentin in Freiburg hat die Polizei einen weiteren Verdächtigen gefasst. Ermittler haben demnach am Donnerstagabend in Emmendingen einen 18-jährigen Syrer festgenommen - als insgesamt neunten Tatverdächtigen.

Der junge Mann war den Ermittlern zufolge bereits wegen Körperverletzung, Beleidigung und eines Betäubungsmitteldeliktes polizeilich in Erscheinung getreten. Im Zuge der Ermittlungen zu der Vergewaltigung habe er freiwillig eine Speichelprobe abgegeben. Das Landeskriminalamt konnte die DNA an der Kleidung des Opfers dem Verdächtigen zuordnen.

Die Studentin war den Ermittlern zufolge nach einem Discobesuch von mehreren Tätern vergewaltigt worden. Acht Männer sitzen bereits in Untersuchungshaft, darunter sieben Syrer im Alter von 19 bis 29 Jahren und ein 25 Jahre alter Deutscher. Aufgrund weiterer DNA-Spuren an der Kleidung der 18-Jährigen gehen die Ermittler von mindestens einem weiteren Tatverdächtigen aus.

Der als Hauptverdächtige geltende Mann ist laut Polizei ein Intensivtäter. Seit Sommer 2018 soll der inzwischen 22-Jährige mehrere Straftaten begangen haben. Es gehe dabei um drei Körperverletzungen und zwei Taten mit Sexualbezug - sowie um Handel mit Marihuana.

Von den anderen sieben Tatverdächtigen seien zwei bislang strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten. Die fünf anderen seien bei der Polizei mit Delikten wie Leistungserschleichungen oder Körperverletzung aufgefallen.

Gegen den am Donnerstag Festgenommenen habe die Staatsanwaltschaft Haftbefehl beantragt, sagte eine Sprecherin der Ermittlungsbehörde. Der Mann hatte sich am Tatabend in der Disco aufgehalten. Er war deshalb von der Polizei befragt und um eine Speichelprobe gebeten worden. So gelang der Ermittlungserfolg.