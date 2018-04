Mecklenburg-Vorpommern Gruppe von Deutschen hetzt Hunde auf Eritreer

In Friedland in Mecklenburg-Vorpommern soll eine Gruppe Deutscher ihre Hunde auf zwei Eritreer gehetzt haben. Zudem sollen zwei der Tatverdächtigen die beiden Opfer des Angriffs mit Faustschlägen gegen den Kopf traktiert haben, wie das Polizeipräsidium Neubrandenburg mitteilte. Bei der Attacke am Donnerstagabend erlitten die Männer aus Eritrea den Angaben zufolge leichte Verletzungen.

Laut Polizei fühlte sich die Gruppe allein durch die Anwesenheit der beiden Eritreer provoziert. Als diese mit Fahrrädern an der betrunkenen Sechsergruppe vorbeifuhren, sollen die Tatverdächtigen ihnen zwei Hunde hinterhergehetzt haben.

Drei Männer und eine Frau aus der Gruppe seien den beiden Opfern ebenfalls hinterhergerannt, teilten die Ermittler mit. Zwei von ihnen sollen den Männern dann mehrmals gegen die Köpfe geschlagen haben.

Einer der beiden Schläger nahm den Angaben zufolge im Anschluss die Fahrräder und schmiss diese in einen Teich. Auch als die Polizei schon vor Ort war, beleidigten demnach einige aus der Gruppe die Eritreer rassistisch.