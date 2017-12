Bei Ausflug am Bodensee Häftling läuft der Polizei davon

Ein Häftling der Justizvollzugsanstalt Heilbronn ist in der Stadt Friedrichshafen der Polizei davongelaufen. Das teilte ein Sprecher des Justizministeriums mit und bestätigte einen Bericht der "Heilbronner Stimme". Der Häftling, ein verurteilter Mörder, sei am Donnerstagnachmittag mit zwei Polizisten in ein Café am Bodensee gefahren, um seine Familie zu treffen. Bei einem Toilettengang habe er sich davongeschlichen und sei weggerannt. Die Polizisten hätten den Mann nicht fassen können.

Der Mann habe bereits seit Januar 1997 im Gefängnis gesessen. Er sei zu lebenslanger Haft verurteilt worden, weil er seinen Vermieter erschlagen habe. Der Ausflug nach Friedrichshafen sei eine Resozialisierungsmaßnahme der Polizei gewesen. Solche Maßnahmen seien gesetzlich vorgeschrieben.