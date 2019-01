Nach dem tödlichen Brand in einem "Escape-Room" hat sich die polnische Feuerwehr zu den Ursachen geäußert. "Die Sicherheit war nicht gewährleistet, und das hat zu der Tragödie geführt", sagte der Hauptkommandant der polnischen Feuerwehr, Leszek Suski, auf einer Pressekonferenz. Das berichten die Nachrichtenagentur AP und die polnische Zeitung "Gazeta Wyborcza".

Fünf Mädchen waren während eines sogenannten Escape-Games in der polnischen Stadt Koszalin gestorben, eine weitere Person erlitt schwere Verbrennungen. Bei dem Spiel versucht eine Gruppe, aus einem abgeschlossenen Raum zu entkommen. Dazu erhalten sie mehrere Hinweise (lesen Sie hier mehr über das Spiel "Escape-Room").

Feuerwehr-Chef Suski bezeichnete die Verkabelung in dem Gebäude als mangelhaft, sie sei zu nah an leicht entzündlichen Materialien verlegt worden. Ein zuständiger Mitarbeiter sei zudem höchst wahrscheinlich nicht vor Ort gewesen, als der Brand ausbrach. Es habe keine ordnungsgemäßen Rettungswege gegeben. Es gebe insgesamt "ziemlich viel Nachlässigkeit" in dem Bau.

Bei den Toten handelt es sich um fünf 15-Jährige. Sie hatten gemeinsam den Geburtstag eines der Mädchen gefeiert. Der polnische Präsident Andrzej Duda schrieb auf Twitter von einer "verheerenden Tragödie".

Druzgocąca tragedia w Koszalinie. Pięć radosnych, wchodzących w życie Dziewcząt zostało z życia wyrwanych. Niech Pan Bóg ma swojej opiece Ich Rodziców i Najbliższych. RiP — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) 4. Januar 2019

Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr brach der Brand in einem Nebenraum aus. Einer der Feuerwehrmänner vor Ort sagte der Zeitung "Gazeta Wyborcza", dass das Feuer schon in allen Räumen des Erdgeschosses gewütet habe, als die Einsatzkräfte angekommen seien. Ausgelöst wurde es nach Angaben der Zeitung wahrscheinlich durch die Explosion einer Gasflasche.

Innenminister Brudzinski kündigte Überprüfungen der Brandschutzmaßnahmen in allen Escape-Räumen in Polen an. Diese sollten bereits am Samstag beginnen, hieß es. Die Betreiber solcher Angebote müssen in Polen bislang keine besonderen Genehmigungen der Feuerwehr einholen.

Koszalin liegt rund 160 Kilometer westlich von Gdansk (Danzig) in der Woiwodschaft Westpommern. Der Bürgermeister der Stadt, Piotr Jedlinski, erklärte den Sonntag zu einem Trauertag.