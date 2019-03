Die Polizei in Hessen hat Dutzende Schlangen aus einer Privatwohnung in eine Wildtierauffangstation gebracht. Ein 32-Jähriger hatte die fast 50 Königspythons in seiner Wohnung in Plastikboxen gehortet. Die Tiere waren nach Angaben der Polizei alle unterernährt und in einem desolaten Zustand, vier der Schlangen waren bereits verendet.

Die Beamten entdeckten die Schlangen bereits am Dienstag während einer Wohnungsdurchsuchung. Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Polizei Osthessen Eine der Schlangen in Plastikkiste

