Angriff bei Fußballspiel in NRW "Ich hatte Angst um mein Leben"

Bis zur zweiten Halbzeit war es ein normales Fußballspiel. Der SV Grün-Weiß Welldorf-Güsten hatte die Sportfreunde Düren zu Gast, die Heimmannschaft lag 1:0 vorne. Etwa in der 70. Minute, so erzählt es ein Augenzeuge, stürmten plötzlich Dutzende Männer über den Platz und griffen Zuschauer und Spieler an. Sie trugen demnach Baseballschläger, Eisenstangen und Schlagringe bei sich - und gingen brutal vor: "Sie haben auf alles eingeschlagen, was sich bewegte."

Der Augenzeuge, der anonym bleiben möchte, habe dazwischen gehen wollen, doch dann habe er gesehen, dass einer der Männer mit einer Pistole bewaffnet gewesen sei. "Ich hatte Angst um mein Leben", sagt der Fan aus Düren. Sogar Kinder und Frauen seien zwischen die Fronten geraten. Nach wenigen Minuten sei die Attacke vorbei gewesen. Als die Polizei eintraf, waren die Angreifer verschwunden.

Neun Menschen wurden laut Polizei verletzt, drei davon schwer. Eine Polizeisprecherin bezifferte die Zahl der Angreifer auf etwa 30. Man habe eine Schreckschusspistole sichergestellt - in einem Gebüsch. Ob sie schon vorher dort gelegen habe, sei unklar.

Was hinter dem brutalen Angriff steckt, ist der Sprecherin zufolge noch unklar. In den sozialen Medien kochen die Gerüchte hoch - vor allem, seit der SV Grün-Weiß bekannt gegeben hat, dass es sich vermutlich um eine "Clan-Fehde" handle, die auf dem Sportplatz ausgetragen worden sei. Auf seiner Facebook-Seite sah sich der Verein bereits genötigt, die Kommentatoren aufzufordern, die "unsachliche Diskussion zu unterlassen".

"Horde von Schlägern"

Grün-Weiß-Vorsitzender Karl-Heinz Albersmeier sagte, dass sich die Angriffe gezielt gegen einen Zuschauer und einen Spieler gerichtet hätten. Er sprach von einer "Horde von Schlägern"; ihm zufolge haben sie einem Opfer das Bein gebrochen, andere haben demnach Kopfverletzungen davongetragen.

Es habe im Vorfeld Probleme zwischen zwei Gruppierungen gegeben - Konkreteres sagte er nicht. Albersmeier selbst sei nicht bei dem Angriff dabei gewesen, doch er habe mit Zeugen gesprochen und Videos gesehen. Die Aufnahmen habe man bereits der Polizei übergeben.

Laut Polizei handelt es sich bei den Opfern überwiegend um Fußballspieler libanesischer Herkunft zwischen 24 und 30 Jahren; aber auch Zuschauer mittleren Alters seien verletzt worden. Ob es sich um eine "Clan-Fehde" handle, sei Gegenstand der Ermittlungen - derzeit gebe es dafür keine Hinweise. Einen rassistischen Hintergrund schließt die Polizei aus. Kinder und Frauen seien nach aktuellem Ermittlungsstand nicht unter den Opfern.