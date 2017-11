Angeklagter in G20-Prozess Fabio V. soll freikommen

Seit mehr als vier Monaten sitzt Fabio V. wegen der Krawalle beim G20-Gipfel in Hamburg in Untersuchungshaft. Der 18-jährige Italiener ist wegen schweren Landfriedensbruchs, versuchter gefährlicher Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte angeklagt, am 16. Oktober hat vor dem Amtsgericht Hamburg-Altona der Prozess begonnen. Nun hat das Gericht entschieden, dass V. gegen Auflagen freikommen soll - unter anderem gegen eine Kaution in Höhe von 10.000 Euro.

Die Staatsanwaltschaft hat gegen diese Entscheidung Beschwerde eingelegt und beantragt, die Freilassung solange aufzuschieben, bis das Landgericht über die Beschwerde entschieden hat. Laut einer Gerichtsmitteilung ist damit voraussichtlich erst Freitagvormittag zu rechnen. Fabio V. sitze derzeit noch in U-Haft.

Fabio V. soll am 7. Juli Teilnehmer eines Demonstrationszugs im Stadtteil Bahrenfeld gewesen sein, aus dem laut Ermittlern Steine und Pyrotechnik auf Polizisten flogen. Die Beamten gingen hart gegen die G20-Gegner vor, nahmen 73 von ihnen fest, 14 erlitten im Chaos zum Teil schwere Verletzungen.

Eine Rekonstruktion des Einsatzes lesen Sie hier:

Im Prozess gegen V. ging es zuletzt hitzig zu. Das Amtsgericht hat drei weitere Verhandlungstag bis zum 13. Dezember angesetzt.