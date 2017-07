Schaulustige bei G20-Krawallen Gewalt gucken, wie geil!

Es sind nur ganz wenige Menschen und dann vor allem Frauen, die offenbar wenig Angst vor den Autonomen haben oder die überhaupt Probleme mit diesen Gewaltausbrüchen hier zu haben scheinen. Hin und wieder fasst sich eine ein Herz, schimpft und versucht, die Vermummten daran zu hindern, Gehwegplatten zu zertrümmern, Munition in Form von Steinen zu sammeln. Ein paar Leute werfen Bruchstücke und Flaschen in ein Gebüsch. Doch die meisten Leute, die am Freitagabend auf dem Neuen Pferdemarkt rumstehen und Bier trinken, halten sich zurück. Und bestaunen das Spektakel.

Auf der großen Kreuzung und in den Straßen rundum im Hamburger Schanzenviertel spielen sich absurde Szenen ab. Vermummte laufen mit Steinen und Flaschen in der Hand durch die Gruppen von Schaulustigen, die Menge duldet sie wohlwollend, es gibt kaum Diskussionen. Nur wenn Autonome Steine oder Flaschen werfen und dabei zu nahe an den Zuschauern geraten, weichen diese zurück - aus Angst vor der Rache der Wasserwerfer.

Viele Hunderte sind gekommen, womöglich sogar Tausende, darunter Menschen in Flip-Flops und mit Sonnenbrille, mit Kindern an der Hand, mit Hund an der Leine, auch ausländische Touristen, junge Männer mit Sonnenstrohhüten, teilweise kippt die Stimmung sogar ins ballermanneske: Ein paar hundert Meter entfernt zieht friedlich eine große Fahrraddemo über den Kleinen Schäferkamp, ein offensichtlich Besoffener grölt vom Gehweg aus zwei vorbeifahrenden jungen Frauen hinterher: "Ausziehen! Zeig mal Titten!" Party People. Und das vor der gruselig-aufregenden Kulisse von Wasserwerfern, Räumpanzern und Hunderten Polizisten.

Der Dönerladen beim Neuen Pferdemarkt macht auch sonst ein gutes Geschäft, an Sommerabenden versammeln sich hier viele vor allem junge Leute. In diesen Tagen aber dürfte sein Umsatz deutlich höher ausfallen. Viele Schaulustige lassen sich auf den Holzbänken vor dem Laden nieder, essen und kommentieren das Geschehen mit ihren Freunden, fachsimpelnd wie bei einem Bundesligakick. Vor der naheliegenden Apotheke hat einer ein Fernglas dabei mit dem er aus sicherer Distanz, etwa 40 Meter, sicherstellen will, auch ja nichts von der heißen Action zu verpassen.

Als unweit vom Neuen Pferdemarkt die Barrikaden in Flammen aufgehen, machen Menschen Selfies mit Feuerkulisse, sie jubeln den Autonomen zu, es ist eine Art pervertiertes Freilufttheater hier, regelrechte Gewaltfestspiele, Protest dagegen regt sich nur vereinzelt. Ein paar Mädchen posieren für Fotos mit Bierflasche vor der österreichischen Spezialeinheit "Wega". Ob sie - oder die anderen Krawallzuschauer - womöglich die Beamten sogar bei ihrem Job behindern? Who cares.

Rauchsäulen steigen in den Himmeln, Qualm liegt in der Luft, mehrere Barrikaden fackeln ab. Angst, dass die Situation eskalieren könnte, hat offenbar niemand. Auch nicht, als es langsam dunkler wird, die Polizei für lange Zeit nicht zu sehen ist, die Feuer größer werden. Die Schaulustigen filmen und fotografieren alles fröhlich mit.

Als eine Gruppe junger Männer in bunten T-Shirts ihre Bierflaschen an einem Stromkasten abstellt, fängt eine Anwohnerin an zu pöbeln: "Ihr wisst schon, dass die gleich auf Polizisten fliegen? In die Schanze kommen und Hipster spielen, ich fasse es nicht." Die Jungs zucken mit den Schultern und ziehen weiter.

Mancher Protestpartybesucher lässt sich gar zu Straftaten verleiten. Etwas weiter nördlich inmitten des Schanzenviertels schlendern stolz ein paar junge Männer mit vielen Flaschen Wein entlang und brüsten sich am Handy lautstark damit, einen Drogeriemarkt geplündert zu haben. Andere, die das hören, fühlen sich inspiriert. "Digga, sei nicht so schüchtern, nur schnell rein und raus", sagte einer zum anderen - und ab geht's.

Andere Krawalltouristen, junge Männer, die kaum dem harten Kern der Autonomen angehören dürften, ziehen sich immer wieder von schwarz auf bunt um, etwa wenn sie gerade eine Barrikade angezündet haben. Ein Großteil mag gerade einmal volljährig sein. Schaulustige nehmen sie in der Menge auf, versorgen sie mit Informationen über den Standort der Polizei, warnen und schützen sie.

Zwei 15-jährige Hamburger stehen direkt neben brennenden Barrikaden am Neuen Pferdemarkt. Sie sind ganz in schwarz gekleidet. "Wir sind hier, weil wir sehen wollen, wie Leute gegen die Polizei vorgehen", sagt einer. Gegen den G20-Gipfel seien sie auch. "Er kostet zu viel Geld, man sollte es den Obdachlosen geben." Kurzzeitig hätten sie Angst bekommen, weil die Polizei auf sie zugerannt sei. Hier, neben den brennenden Barrikaden, würden sie sich aber wieder sicher fühlen.

Solche Szenen sind allgegenwärtig bei den gewalttätigen Protesten gegen den G20-Gipfel. Schaulustige brüllen den Polizisten "Haut ab!" entgegen, oder auch "Ganz Hamburg hasst die Polizei!", oder "Dieses Viertel gehört uns!". Sie jubeln und sie johlen, wenn Vermummte Flaschen und Steine werfen, wenn sie Böller zünden. Sie folgen der Gewalt, immer auf der Jagd nach dem besten Aussichtspunkt.

Auch als die Polizei am späten Abend beginnt, Richtung Schulterblatt und Roter Flora vorzurücken, stehen die Menschen noch auf dem Neuen Pferdemarkt dicht gedrängt, jeder will den besten Blick haben. Wie bei einem Rockkonzert.