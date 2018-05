Neue G20-Öffentlichkeitsfahndung Déjà-vu im Polizeipräsidium

Randalierer errichteten Barrikaden, fackelten Autos ab, warfen Steine: Beim G-20-Gipfel in Hamburg entglitt der Polizei zeitweise die Lage. Der damalige Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) geriet unter Druck - auch weil Beamte als Prügler auffielen.

Inzwischen ist das Thema in den Hintergrund gerückt. Scholz überstand die Sache relativ unbeschadet. Während er zum Finanzminister und Vizekanzler aufstieg, müht sich im Hamburger Rathaus ein Sonderausschuss, Hintergründe der Krawalle und mögliche Versäumnisse zu klären.

Die Hamburger Polizei tut nun das ihre, um das Thema G20 wieder auf die Agenda zu setzen: mit einer Öffentlichkeitsfahndung. Wer am Mittwoch der Einladung in das Präsidium im Stadtteil Alsterdorf folgte, erlebte eine Art Déjà-vu.

Kurz vor Weihnachten hatte die Polizei bereits 107 Bilder von unbekannten Randalierern veröffentlicht - und um Hilfe bei der Suche gebeten. Nun beginnt eine zweite große Öffentlichkeitsfahndung.

Brandstiftung, gefährliche Körperverletzung, Landfriedensbruch

Gestochen scharfe Fotos von 101 unbekannten Tätern sind seit 11 Uhr auf der Website der Polizei abrufbar. Richter hatten die nötige Erlaubnis erteilt. Für weitere 36 Unbekannte seien "Beschlüsse beantragt", sagte Polizeisprecher Timo Zill.

Details zu den Vorwürfen, die den einzelnen Personen gemacht werden, wollten weder Zill noch Oberstaatsanwalt Michael Elsner nennen. Es gehe überwiegend um Brandstiftung, gefährliche Körperverletzung oder Landfriedensbruch, sagte Elsner.

Der Jurist betonte, man habe "in Wirklichkeit keine andere Wahl" als diesen Fahndungsschritt zu gehen. Anders könne man die Täter nicht fassen. Die Staatsanwaltschaft sei zur Aufklärung von Straftaten verpflichtet - und müsse alle Möglichkeiten der Strafverfolgung ausschöpfen.

Die Strafprozessordnung erlaubt die Suche per digitalem Steckbrief, wenn mehrere Bedingungen erfüllt sind. Es braucht eine "Straftat von erheblicher Bedeutung". Der Täter muss "dringend verdächtig" sein. Und die Identifizierung muss "auf andere Weise erheblich weniger Erfolg versprechend oder wesentlich erschwert" sein.

Kritik an den Ermittlern

Nach der ersten Foto-Fahndung hatte es Kritik an den Ermittlern gegeben. Zum Teil waren auf den Bildern besonders schutzbedürftige Minderjährige zu sehen. Außerdem seien Bilder im Netz schwer wieder zu entfernen, es drohe ein Stigma, hieß es.

Der Hamburger Datenschutzbeauftragte Johannes Caspar nannte das Vorgehen der Ermittler "durchaus fragwürdig". Der renommierte Kriminalpsychologe Rudolf Egg warnte vor einem Abnutzungseffekt. Die Aufklärung von Straftaten sei "kein Volkssport", sondern Aufgabe von Polizei und Justiz. Christiane Schneider, Innenpolitikerin der Linken in Hamburg, warf den Behörden Stimmungsmache vor.

Oberstaatsanwalt Elsner sagte, es sei rechtlich "völlig unstreitig", dass man Fahndungsbilder auch im Netz veröffentlichen dürfe, auch von Jugendlichen. Sie könnten nicht erhebliche Straftaten begehen und dann ihre Minderjährigkeit vorschützen.

Die erste Öffentlichkeitsfahndung betrachten die Ermittler als "großen Erfolg". Von 107 Unbekannten aus dem Dezember habe man 35 identifiziert, so Zill. In zwei Fällen gab es Anklagen, zudem erging ein Strafbefehl.

Aus der polizeilichen Praxis wisse man, dass eine Öffentlichkeitsfahndung in der Regel nur in fünf bis zehn Prozent der Fälle zur Identifizierung führe. Eine Quelle für diese Zahlen nannte Zill nicht.

733 Beschuldigte

Anders als im Vorjahr wollten die Ermittler nicht sagen, in welchen Situationen und an welchen Orten die Gesuchten Straftaten begangen haben sollen. Es handele sich vielfach um Mehrfachtäter. Carl Jarchow, innenpolitischer Sprecher der FDP in der Hamburger Bürgerschaft, übte Kritik an dieser Informationspolitik.

Für die Aufklärung der G20-Randale ist bei der Polizei die Soko "Schwarzer Block" zuständig. Die Beamten dort bearbeiten laut Zill insgesamt 3200 Ermittlungsverfahren, gegen 733 Beschuldigte werde ermittelt. Seit März nutze man eine spezielle Gesichtserkennungssoftware, um Verdächtige zu identifizieren. Sie sei in mehr als hundert Fällen zum Einsatz gekommen.

Seit wenigen Wochen suchen die Beamten auch international nach Tätern, die noch nicht identifiziert werden konnten. Bei einer "polizeiinternen Fahndung auf europäischer Ebene" wurden laut Zill 91 Fahndungsbilder an ausländische Polizeibehörden versandt.