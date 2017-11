G20-Prozess Drei Jahre Haft für Randalierer

Ein 28-Jähriger, der an den Krawallen beim G20-Gipfel beteiligt war, ist in Hamburg zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Das ist die bisher höchsten Strafe in einem Prozess wegen der Randale Anfang Juli.

Der Angeklagte hatte ein umfassendes Geständnis abgelegt. Zudem habe das "gut recherchierte Videomaterial" der Polizei die Vorwürfe der Anklage bestätigt, sagte die Richterin.

Die Videosequenzen zeigten den Deutschen, wie er in der Nacht zum 8. Juli inmitten vermummter Gestalten eine Filiale der Drogerie Budnikowsky und zwei Supermärkte im Schanzenviertel plünderte sowie Steine und Flaschen auf Polizisten warf. Das Gericht blieb mit dem Strafmaß unter der von der Staatsanwaltschaft geforderten Haftstrafe von drei Jahren und sechs Monaten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.