G20-Prozess in Hamburg Unerwünschte Einblicke

Polizisten aus Hessen hatten vor einem Prozess gegen einen mutmaßlichen G20-Randalierer Gelegenheit, Vernehmungsprotokolle von Kollegen zu lesen. Die Vermerke waren unmittelbar nach der Tat angefertigt worden, um die es in dem Prozess geht: Dem Angeklagten wird vorgeworfen, bei den G20-Protesten zwei Flaschen auf Polizisten geworfen zu haben. Die hessischen Polizisten sind Zeugen in dem Verfahren.

Was genau ist passiert?

Ein Polizist sagte vor dem Hamburger Amtsgericht aus, in einem Ordner in der Dienststelle der hessischen Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit seien Vernehmungsprotokolle der Kollegen gesammelt worden. Zu diesem "Sachbearbeitungsordner" hatte nach Kenntnisstand von Gerichtssprecher Kai Wantzen jedoch nicht jeder beliebig Zugang. Dieser sei über den Dienststellenleiter geregelt worden. Demnach konnten einzelne Beamte ihre Vernehmungsprotokolle lesen, um sich auf den Prozess vorzubereiten.

In einem Schnellhefter sammelte ein zweiter Beamter zudem Dokumente zum Prozess, wie seine gerichtliche Vorladung, einen Stadtplan von Hamburg und eine Kopie seines Vernehmungsprotokolls. Diesen Ordner reichte er unter seinen Kollegen herum, ein weiterer Polizist heftete ebenfalls eine Kopie seines Vernehmungsprotokolls ein. Vor ihrer Zeugenaussage bei Gericht hatten Polizisten also Einblick in die Vernehmungsprotokolle ihrer Kollegen.

Gibt es Kritik am Umgang der Polizisten mit den Protokollen?

Der Anwalt des Angeklagten, Alexander Kienzle, monierte in der "taz": "Wie sollen wir jetzt die Widersprüche und die Erinnerungslücken in den Zeugenaussagen aufdecken?" Die gesamten Bemühungen des Gerichts, den wahren Sachverhalt zu ermitteln, würden durch die Polizei torpediert.

Dass Polizisten Einblick in die Vernehmungsprotokolle ihrer Kollegen haben, sei zwar nicht verboten, aber auch nicht wünschenswert, sagt Gerichtssprecher Wantzen. Solche Einflüsse erschwerten die Beweiswürdigung. Dass sich Polizisten ihre eigenen Unterlagen zur Vorbereitung auf einen Prozess anschauen, werde hingegen von ihnen erwartet.

Wie ist die rechtliche Situation zu Absprachen von Zeugenaussagen?

Die Strafprozessordnung (Paragraf 58, Absatz 1) sieht vor, dass Zeugen einzeln und in Abwesenheit späterer Zeugen zu vernehmen sind. Der Bundesgerichtshof begründete dies bereits 1953 so: "Der Zeuge soll, ohne zu wissen, was der Angeklagte angegeben hat und was andere Zeugen vor ihm bekundet haben, unbefangen aussagen." Absprachen würden den Wert einer Aussage schmälern. Falschaussagen sind strafbar und können zu einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren führen.

Haben Polizisten einen Sonderstatus?

Jein. Die Aussage eines Polizisten sei in einem Prozess so zu würdigen wie bei jedem anderen Zeugen auch, sagt Gerichtssprecher Wantzen. Es ist dabei allerdings auch zu berücksichtigten, dass sich Polizisten - im Gegensatz zu anderen Zeugen - ihre eigenen Aussagen aus den Vernehmungsprotokollen noch einmal durchlesen können.

"Diese privilegierte Stellung von Polizeizeugen ist höchst ärgerlich", sagte Anwalt Matthias Wisbar vom Republikanischen Anwältinnen- und Anwälteverein der "taz". Zudem stünden dem Polizeizeugen bei Abfassung eines Vermerks oft die Aussagen anderer Zeugen zur Verfügung, sodass er seinen Vermerk mit diesen abgleichen könne, schrieb Rechtsanwalt Clemens Hof in einem Aufsatz. Damit werde die Wiedergabe der eigenen Wahrnehmung des Beamten verzerrt, finde schlimmstenfalls gar nicht mehr statt.

Zudem muss man davon ausgehen, dass Polizisten, die täglich zusammenarbeiten, auch über ihre Einsätze sprechen. "Wie haben Sie sich auf die Verhandlung vorbereitet?", laute daher auch standardmäßig die erste Frage an einen Polizisten im Zeugenstand - um mögliche Verfälschungseinflüsse erkennen und bewerten zu können, sagt Wantzen.

Wie ist die Situation, wenn Polizisten nicht Zeugen, sondern Angeklagte sind?

Das Recherchebüro Correctiv stellte im August 2015 fest: "Wenn Polizisten beleidigen, drohen und schlagen, werden sie so gut wie nie bestraft. Oft kommt es gar nicht erst zur Anzeige, und wenn doch, dann erhebt die Justiz nur selten Anklage."

Wie oft führen Anzeigen zu Anklagen?

Den Correctiv-Recherchen zufolge ermittelten die Behörden im Jahr 2013 gegen etwa 4500 Polizisten wegen Straftaten im Amt, nur etwa 50 Verfahren landeten vor Gericht. Und fast alle Verdächtigen seien ohne Strafe davongekommen.