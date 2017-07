Spanien Schüsse auf Polizisten - Angreifer festgenommen

Nahe der spanischen Metropole Barcelona hat es einen bewaffneten Angriff auf Polizisten gegeben. Spanischen Medien zufolge schoss ein Mann mit einer Kalaschnikow auf die Beamten. Anschließend sei der Angreifer in einem Alfa Romeo geflohen, kurze Zeit später aber gestellt und festgenommen worden.

Wie die spanische Zeitung "Ultima Hora" berichtet, wurde ein Polizist bei dem Angriff am Hals getroffen, ein weiterer habe demnach eine Verletzung am Bein erlitten. Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter forderte die Polizei Anwohner dazu auf, nicht auf die Straße zu gehen. Wenig später gaben die Beamten Entwarnung. Nachdem der Verdächtige versucht habe, sich in einem Haus zu verschanzen, sei er gefasst worden.

Un hombre hiere a tiros a dos policías en el tanatorio de Gavà (Barcelona) pic.twitter.com/XcZ1daIG1e — Moises Lopez (@chapoisat) July 6, 2017

Ein terroristisches Motiv schließt die spanische Polizei aus. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.